Нижегородский «Буревестник» снова стал чемпионом России по водному поло

Спортсменки из нижегородской команды «Буревестник» одержали победу в финале Кубка России по водному поло среди женских команд и второй год подряд стали чемпионами страны. Об этом сообщила пресс-служба ватерпольного клуба.
Заключительный матч нижегородцы провели в гостях, обыграв соперниц из «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» со счётом 12:10.
Отмечается, что основное время завершилось с результатом 8:8, после чего последовала серия пенальти.
Земляки поздравляют спортсменок с победой и желают новых достижений.
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.Читать дальше