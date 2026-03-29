В Ростовской области увеличивают популяцию оленей и муфлонов

Популяция животных в Ростовской области пополнилась несколькими десятками пятнистых оленей и муфлонов. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Животных выпустили на охраняемую территорию для разведения, а позже отправят в естественную среду обитания для увеличения популяции. Глава региона напомнил, что в прошлом году на Дон завезли европейских ланей. Кроме того, инвесторы планируют создать в Ростовской области сафари-парк.
— Это будет еще одной туристической точкой на нашей донской земле, — уверен Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.