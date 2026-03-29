Калининградку отправили в колонию за то, что она укусила полицейского

Жительница Калининграда проведет в колонии 1 год и 6 месяцев за то, что она укусила сотрудника полиции. Она признана виновной в применении насилия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Еще в августе 2025 года вечером на улице Алданской в Калининграде дама, будучи пьяной, нарушала общественный порядок. На место прибыла полиция. Тогда, не желая быть привлеченной к административной ответственности, горожанка и укусила за руку сотрудника полиции. А уже в отделении она кинула в полицейского мобильный телефон.
Отбывать наказание даме предстоит в колонии общего режима.