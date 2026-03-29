Пленил Паулюса. Скончался участник Сталинградской битвы Василий Зинченко

О кончине ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Василия Зинченко сообщает Генконсульство России в Алма-Ате (Казахстан). Василий Иванович был в группе солдат-разведчиков, которые пленили немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. Ему был 101 год. История его жизни — в материале «АиФ-Волгоград».
Стал разведчиком: в спецшколу подростка направили в 17 лет.
В 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, Василию Зинченко было только 17. Родился он на Алтае в многодетной семье, что в те годы не было редкостью. В 1939 году его семья переехала в Казахстан.
Парню не исполнилось и 18-ти, когда его направили в школу разведки, где он получил одну из самых опасных военных специальностей. Так до конца войны он и служил в разведроте.
В его биографии было много событий — и ярких, и опасных, когда жизнь ему спасала сама судьба. Одним из самых ярких стало участие в пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
В ту ночь, 31 января 1943 года, подразделения 38-й мотострелковой бригады 64-й армии прорвались к зданию Центрального универмага Сталинграда, где располагался штаб 6-й армии Фридриха Паулюса. Красноармейцы блокировали ЦУМ со всех сторон. В их числе был и Василий Зинченко.
В канун 80-летия победы в Великой Отечественной войны в беседе с журналистом издания ru.sputnik.kz 101-летний ветеран уже с трудом вспоминал: его направили задержать фашистов, которые начали по одному выходить из здания. Сначала вышли трое, затем четвертый. Он-то и оказался фельдмаршалом. Но выяснилось это уже позже, когда пленных доставили в часть.
Прожили 70 лет: после войны герой создал крепкую семью.
После Василий Зинченко сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной — освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. После окончания войны перебрался в столицу Казахской ССР Алма-Ату, получил профессию рабочего, встретил свою будущую жену.
Вместе они прожили больше 70 лет, семью, по примеру своих родителей, Василий Иванович создал многодетную семью. Его дочь Людмила Ладушкина рассказывала 24.kz: у нее было три брата. Супруги помогали детям растить семь внуков, 13 правнуков. Застали они и двух праправнуков.
«За проявленные мужество и героизм Василий Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями “За оборону Сталинграда” и “За победу над Германией”», — рассказывают в российском Генконсульстве в Алма-Ате.
Его сотрудники делятся: они запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине.
«Сталинградский Эрмитаж»: что разместится в здании ЦУМа в 2027-м.
Здание того самого ЦУМа, в котором был пленен Фридрих Паулюс, после окончания Сталинградской битвы было восстановлено. Долгое время в нем располагался Центральный универмаг.
Во время перестройки оно было передано в частные руки. В 2003 году, к 60-летию победы в Сталинградской битве, в подвале, где провел последние дни янвавря 1943 года немецкий фельдмаршал, был создан музей «Память». Многие годы в первые дни февраля здесь проводилась реконструкция пленения Паулюса.
В 2010-х годах предпринимателей выселили из здания. Оно перешло в собственность Волгоградской области. Долгое время ЦУМ пустовал, затем начался масштабный ремонт. В августе 2025-го глава региона Андрей Бочаров подтвердил, что здесь разместится «Сталинградский Эрмитаж».
«Это, наверное, самый сложный объект за последние 10−12 лет, который мы восстанавливали. Сложнее по конструктиву не было. Но мы понимаем, что это исторический объект, который знает весь мир, и очень трепетно подходим к реализации всех работ. “Сталинградскому Эрмитажу” — быть», — пояснил губернатор.
Работы планируется завершить в 2027 году.