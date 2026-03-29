Женщину сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Водитель утверждает, что пострадавшая переходила дорогу на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на улице Бекетова молодой водитель сбил женщину. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла поздно вечером, в 23:30, у дома № 52. За рулем автомобиля ГАЗ находился 20-летний нижегородец. Наезд случился прямо на регулируемом пешеходном переходе. Женщина 1975 года рождения попала под колеса, и с травмами ее госпитализировали в больницу имени Семашко.

Сам водитель утверждает, что пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Теперь эту версию предстоит проверить сотрудникам ГИБДД, они выясняют все детали случившегося.

Ранее мы писали о том, что водитель автобуса насмерть задавил пенсионера на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. 74-летний мужчина умер до приезда скорой помощи.