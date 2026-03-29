В Воронеже волонтеры вылечили ушастую сову и выпустили в лес

Найденную 10 марта в центральном сквере Воронежа с травмами и в беспомощном состоянии совушку спустя две недели волонтеры отпустили в родную лесную стихию. Видео с ее «выпускным» опубликовали администраторы сообщества помощи диким животным «Сердце леса» вечером 28 марта.
Напомним, состояние пернатой пациентки при поступлении к зоозащитникам было критическим. Помимо тупой травмы позвоночника, лишившей ее возможности нормально координировать движения, ветеринары выявили опасные воспалительные процессы. Болезнь затронула легкие и воздухоносные мешки — специфическую часть дыхательной системы птиц, что делало каждый вдох совы болезненным.
Однако к 29 марта воспаление отступило, а поврежденный позвоночник восстановил свои функции. Едва почувствовав былую силу в крыльях, совушка начала проявлять свой природный нрав, и волонтеры отправили ее домой. В лесу грациозная птицы уверенно взмыла ввысь, оставив позади дни болезни.