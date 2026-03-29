Минчанка хотела украсть одежду из магазина и оставила друга в «заложниках»

На следующий день фигурантка вернулась в тот же магазин, спрятала в сумку спортивную байку за 280 рублей. Потом взяла вещи со стеллажей и пошла в примерочную, где спрятала пальто в свою сумку, а под верхнюю одежду надела еще украденную куртку. На выходе продавец попросила подозрительную покупательницу показать содержимое ее сумки и увидела рукав украденного пальто за 420 рублей. Работница магазина вытянула похищенную вещь из сумки и закрыла на замок входную дверь магазина. В этот момент воровка ударила продавца по лицу, отчего та упала, открыла дверь и убежала из магазина. Но уже через 10 минут вернулась, стала стучать в закрытые двери, так как в магазине в «заложниках» остался ее приятель. Продавец снимала все на мобильный телефон и увидев еще на женщине украденную куртку, сказала вернуть и ее. Тогда минчанка снова убежала, а по дороге сняла куртку и выбросила ее в кусты.