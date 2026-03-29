Минчанка хотела украсть одежду из магазина и оставила друга в «заложниках»

В Минске женщина два дня подряд пыталась украсть брендовые вещи из магазина. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Советского района.
Фигуранткой уголовного дела стала 41-летняя минчанка. Женщина пришла в магазин одежды и обуви на улице В. Хоружей, взяла пару кроссовок за 350 белорусских рублей и спрятала их под пальто. В какой-то момент кроссовок выпал, и фигурантка сделала вид, что хотела примерить обувь. Она попросила дать ей второй кроссовок, а пока продавцы его искали, быстро ушла из магазина.
На следующий день фигурантка вернулась в тот же магазин, спрятала в сумку спортивную байку за 280 рублей. Потом взяла вещи со стеллажей и пошла в примерочную, где спрятала пальто в свою сумку, а под верхнюю одежду надела еще украденную куртку. На выходе продавец попросила подозрительную покупательницу показать содержимое ее сумки и увидела рукав украденного пальто за 420 рублей. Работница магазина вытянула похищенную вещь из сумки и закрыла на замок входную дверь магазина. В этот момент воровка ударила продавца по лицу, отчего та упала, открыла дверь и убежала из магазина. Но уже через 10 минут вернулась, стала стучать в закрытые двери, так как в магазине в «заложниках» остался ее приятель. Продавец снимала все на мобильный телефон и увидев еще на женщине украденную куртку, сказала вернуть и ее. Тогда минчанка снова убежала, а по дороге сняла куртку и выбросила ее в кусты.
Вскоре в магазин приехал директор и вызвал милицию. Правоохранители установили личность воровки и задержали ее. Женщина признала свою вину и до суда возместила причиненный ущерб.
В прокуратуре рассказали, что обвиняемая работает штукатуром-маляром в частной компании и уже имела десять судимостей. В этот раз суд так же признал ее виновной в покушении на кражу и грабеже (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 3,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, она будет проходить принудительное лечение от наркомании и выплатит моральную компенсацию продавцу, которую она ударила, 500 белорусских рублей.
Приговор вступил в законную силу.
