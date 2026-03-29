Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ансамбль танца Сибири им. М. Годенко выступил в Кремлевском дворце

Прославленный танцевальный коллектив представил москвичам юбилейную программу.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко выступил в Кремлевском дворце, представив юбилейную программу «Сибирь моя». Концерт собрал около четырех тысяч зрителей.

Зрители увидели культовые и постановки — хороводы «У колодца», «Вечерний звон», казачий пляс «Красный яр», и бережно восстановленные номера из золотого фонда ансамбля «Валенки» и «Вдоль по Питерской».

Как подчеркивает представитель коллектива, для красноярских артистов эта сцена не нова. Например, в апреле 2022 года ансамбль уже выходил на нее вместе с Красноярским филармоническим русским оркестром имени А. Ю. Бардина. Большой концерт был посвящен 200-летию образования Енисейской губернии.

В декабре 2022 года артисты приняли участие в V Всероссийском фестивале народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!». В 2024 году представили программу «В вихре танца» в честь 90-летия Красноярского края.