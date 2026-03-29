Красноярский ансамбль танца Сибири им. М. Годенко выступил в Кремлевском дворце

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко выступил в Кремлевском дворце, представив юбилейную программу «Сибирь моя». Концерт собрал около четырех тысяч зрителей.
Зрители увидели культовые и постановки — хороводы «У колодца», «Вечерний звон», казачий пляс «Красный яр», и бережно восстановленные номера из золотого фонда ансамбля «Валенки» и «Вдоль по Питерской».
Как подчеркивает представитель коллектива, для красноярских артистов эта сцена не нова. Например, в апреле 2022 года ансамбль уже выходил на нее вместе с Красноярским филармоническим русским оркестром имени А. Ю. Бардина. Большой концерт был посвящен 200-летию образования Енисейской губернии.
В декабре 2022 года артисты приняли участие в V Всероссийском фестивале народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!». В 2024 году представили программу «В вихре танца» в честь 90-летия Красноярского края.