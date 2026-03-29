Вслед за Дагестаном режим ЧС после сильных ливней ввели в Чечне

В республике устраняют последствия подтоплений, оползней, камнепадов и перебоев с электричеством.

Источник: Клопс.ru

После сильных ливней в Чечне ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом, ссылаясь на распоряжение главы республики Рамзана Кадырова, пишет ЧГТРК «Грозный» в воскресенье, 29 марта.

Сильные ливни в Чечне привели к перебоям с электричеством, деформации мостов, подтоплениям, а также к оползням и камнепадам. Последствия непогоды сейчас устраняют экстренные и коммунальные службы: они откачивают воду из подвалов и дворов, разбирают завалы и восстанавливают повреждённую инфраструктуру.

Согласно документу, режим ЧС действует на всей территории республики. Для органов управления и экстренных служб установили региональный уровень реагирования.

Главам районных администраций поручили заняться ликвидацией последствий стихии и уточнить размер ущерба. ГУ МЧС по Чечне рекомендовали вместе с профильным комитетом правительства республики направить дополнительные силы и средства на аварийные работы.

В Дагестане из-за аномальных ливней топит города, свыше 300 тысяч жителей республики остаются без света. Власти региона ввели режим ЧС.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше