Вслед за Дагестаном режим ЧС после сильных ливней ввели в Чечне

Сильные ливни в Чечне привели к перебоям с электричеством, деформации мостов, подтоплениям, а также к оползням и камнепадам. Последствия непогоды сейчас устраняют экстренные и коммунальные службы: они откачивают воду из подвалов и дворов, разбирают завалы и восстанавливают повреждённую инфраструктуру.