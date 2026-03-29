В башкирском селе Аскарово построили новую детскую поликлинику

Здание новой детской поликлиники центральной районной больницы построили в селе Аскарово Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
«Новая поликлиника рассчитана на посещение 150 детей в смену. Общая площадь здания составляет более 4 тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение возводилось по контрактам “3 в 1”: подрядчик обеспечил проектирование, строительство, а также оснастил объект оборудованием», — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов.
В поликлинике есть дневной стационар, процедурные кабинеты, блок неотложной медицинской помощи, кабинеты амбулаторного приема, физиотерапии и лечебной физкультуры. Также там расположены конференц-зал на 120 мест и учебный кабинет для студентов. Новое учреждение соединено с главным корпусом больницы теплым переходом на уровне второго этажа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.