В Пермском крае повысили размер выплат донорам за сдачу крови

Пермская краевая Станция переливания крови (ГБУЗ ПКСПК) утвердила новый прейскурант выплат донорам за сдачу крови и ее компонентов. Согласно приказу руководителя учреждения Оксаны Самовольниковой, изменения вступили с 1 января.
Размер платы увеличили за одну донацию: редкого фенотип крови — с 2 023 до 2120 ₽; плазмы методом афереза — с 2918 до 3099 ₽; тромбоцитов методом афереза — с 6 224 до 6648 ₽ Денежная компенсация бесплатного питания для доноров теперь составляет 1057 ₽
ПКСПК также изменила стоимость своей продукции для медучреждений на 2026−2028 годы. Дороже всего обойдутся литр: плазмы патогенредуцированной — 90 191 ₽, лейкоредуцированный концентрат тромбоцитов — 56 619 ₽ Самый недорогой препарат криопреципитат из единицы донорской крови — 4 291 ₽