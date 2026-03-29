В Пермском крае повысили размер выплат донорам за сдачу крови

Новый прейскурант ввели с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Пермская краевая Станция переливания крови (ГБУЗ ПКСПК) утвердила новый прейскурант выплат донорам за сдачу крови и ее компонентов. Согласно приказу руководителя учреждения Оксаны Самовольниковой, изменения вступили с 1 января.

Размер платы увеличили за одну донацию: редкого фенотип крови — с 2 023 до 2120 ₽; плазмы методом афереза — с 2918 до 3099 ₽; тромбоцитов методом афереза — с 6 224 до 6648 ₽ Денежная компенсация бесплатного питания для доноров теперь составляет 1057 ₽

ПКСПК также изменила стоимость своей продукции для медучреждений на 2026−2028 годы. Дороже всего обойдутся литр: плазмы патогенредуцированной — 90 191 ₽, лейкоредуцированный концентрат тромбоцитов — 56 619 ₽ Самый недорогой препарат криопреципитат из единицы донорской крови — 4 291 ₽