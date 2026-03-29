В Казахстане скончался ветеран ВОВ, пленивший Паулюса в Сталинграде

В разведроте он воевал в Сталинграде, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу.

Сотрудники Генконсульства России в Алма-Ате сообщили о кончине участника Сталинградской битвы Василия Зинченеко. Ветеран Великой Отечественной войны участвовал в пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса.

В годы войны его призвали в спецшколу разведчиков. В разведроте он воевал в Сталинграде, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу. После окончания войны возвратился в Казахстан, женился, вырастил трех сыновей и дочь. С супругой Василий Иванович прожил больше 70 лет.

За мужество и героизм героя наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Подробности — в материале «АиФ-Волгоград».