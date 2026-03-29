В красноярском СНТ «Черемушки-1» затопило 8 участков

Красноярский региональный главк МЧС сообщает о гидрологической обстановке в СНТ «Черемушки-1», пострадавшем от паводка. Затоплены 8 садовых участков с дачными домами, в трех из них вода поднялась выше уровня пола. Жители от эвакуации отказались. Прорабатывается вопрос о пункте временного размещения. С помощью беспилотников Главного управления МЧС по Красноярскому краю ведется мониторинг паводковой обстановки на территории. Ситуация находится на контроле. Напомним, вскрытие Енисея ожидают во второй декаде апреля: на юге края также готовятся к паводкам.