В Красноярске подтопило дачи в СНТ «Черемушки-1» (видео)

В Красноярске осложнилась гидрологическая обстановка в садовом товариществе «Черемушки-1». В результате скопления талых вод оказались подтоплены восемь садовых участков, на которых расположены дачные дома.
По данным МЧС, в трех домах уровень воды поднялся выше пола. Несмотря на ситуацию, жители от эвакуации отказались. При этом прорабатывается возможность организации пункта временного размещения на случай ухудшения обстановки.
Мониторинг паводковой ситуации ведется с использованием беспилотников Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Ситуация находится на контроле специалистов.
