В Екатеринбурге благоустроят набережную рек Исети и Ольховки

Набережную рек Исети и Ольховки преобразят в Екатеринбурге по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава города Алексей Орлов в своем канале в нацмессенджере МАХ.
Работы проведут на участке от дома № 11 по улице Гражданской до Колмогорова. Площадь территории — 3,1 га. Благоустройство пройдет в два этапа, завершат его в 2027 году. По проекту на пространстве обустроят тротуары, беговые и велодорожки. Также специалисты проведут озеленение: высадят деревья различных пород, кустарники и газон. А чтобы не допустить подтопления набережной, мастера организуют рельеф и дооборудуют ливневую канализацию.
Также общественное пространство оснастят 13 функциональными площадками. Среди них — места для тихого отдыха, зона для проведения мероприятий, детская игровая и спортивные площадки. Еще на территории разместят урны, скамейки, перголы и навесы, смонтируют освещение и видеонаблюдение. У исторической плотины по улице Колмогорова организуют переход между берегами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.