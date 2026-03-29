В Екатеринбурге благоустроят набережную рек Исети и Ольховки

Работы проведут на участке от дома № 11 по улице Гражданской до Колмогорова. Площадь территории — 3,1 га. Благоустройство пройдет в два этапа, завершат его в 2027 году. По проекту на пространстве обустроят тротуары, беговые и велодорожки. Также специалисты проведут озеленение: высадят деревья различных пород, кустарники и газон. А чтобы не допустить подтопления набережной, мастера организуют рельеф и дооборудуют ливневую канализацию.