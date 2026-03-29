В Единой лиге ВТБ «Парма» неожиданно проиграла «Енисею»

«Енисей» победил со счетом 97:78 (30:25, 23:18, 21:15, 23:20). Это первая победа сибиряков над пермяками в этом сезоне. В составе «Пармы» результативной игрой отметились: Дж. Адамс (19 очков), Картер (16), Шашков (15); «Енисея» — Рыжов (16), Сонько и Коулмэн (оба — по 15), Тасич (14), Ванин и Артис (оба — 11).