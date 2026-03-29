Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна численность большого Красноярска после реформы

Глава Красноярска назвал точное число жителей города.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна численность большого Красноярска в его новых границах после муниципальной реформы. Ее назвал глава города Сергей Верещагин — 1 миллион 259 тысяч человек на начало 2026 года.

Рост количества красноярцев произошел не только за счет пространственных изменений округа. В старых границах естественный прирост составил примерно 5 тысяч 600 человек. Новые территории добавили еще почти 41 тысячу.

— Увеличение населения — показательная тенденция в оценке развития города и его перспектив со стороны жителей, — поделился Сергей Верещагин и пообещал делиться цифрами о Красноярске в своей постоянной рубрике.