Стала известна численность большого Красноярска после реформы

Стала известна численность большого Красноярска в его новых границах после муниципальной реформы. Ее назвал глава города Сергей Верещагин — 1 миллион 259 тысяч человек на начало 2026 года.
Рост количества красноярцев произошел не только за счет пространственных изменений округа. В старых границах естественный прирост составил примерно 5 тысяч 600 человек. Новые территории добавили еще почти 41 тысячу.
— Увеличение населения — показательная тенденция в оценке развития города и его перспектив со стороны жителей, — поделился Сергей Верещагин и пообещал делиться цифрами о Красноярске в своей постоянной рубрике.