В Калининграде проходит фестиваль детских инновационных проектов

Стартовал очный этап «ИНОТ_39».

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль детских инновационных проектов стартовал в Калининграде — сейчас проходит очный этап. Участниками выступают школьники от 12 до 18 лет, которые учатся в общеобразовательных организациях, детско-юношеских центрах и организациях дополнительного образования.

Как сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, выступая на церемонии открытия фестиваля в школе № 58, сегодня важен технологический суверенитет, а фестиваль, помимо прочего, помогает формировать будущий кадровый потенциал страны.

Ранее заочный этап собрал более 600 ребят из Калининградской области и других регионов России. Отбор прошли 150 школьников, которые представят свои разработки в рамках выставок проектов, примут командное или индивидуальное участие в соревнованиях, чемпионатах, мастер-классах. В очном этапе принимают участие и ребята из других регионов.