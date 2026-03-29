В Калининграде проходит фестиваль детских инновационных проектов

Фестиваль детских инновационных проектов стартовал в Калининграде — сейчас проходит очный этап. Участниками выступают школьники от 12 до 18 лет, которые учатся в общеобразовательных организациях, детско-юношеских центрах и организациях дополнительного образования.
Как сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, выступая на церемонии открытия фестиваля в школе № 58, сегодня важен технологический суверенитет, а фестиваль, помимо прочего, помогает формировать будущий кадровый потенциал страны.
Ранее заочный этап собрал более 600 ребят из Калининградской области и других регионов России. Отбор прошли 150 школьников, которые представят свои разработки в рамках выставок проектов, примут командное или индивидуальное участие в соревнованиях, чемпионатах, мастер-классах. В очном этапе принимают участие и ребята из других регионов.