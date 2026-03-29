В Арзамасе детей учили спасать провалившихся под лёд людей

Сотрудники ГИМС и аварийно-спасательного отряда провели практическое занятие с учащимися школ Арзамаса. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сначала детям объяснили правила поведения на льду и порядок действия в экстренной ситуации, а после началась тренировка. Школьники учились правильно подходить к полынье и применять подручные средства для спасения попавших в ледяную воду граждан. Кроме того, ребята отрабатывали приёмы самоспасения.
«Проведение подобных тренировок — важная часть профилактической работы, направленной на снижение числа несчастных случаев на воде в зимний период», — отмечается в опубликованном сообщении.