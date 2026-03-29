Волгоградцев ждет магнитная буря 30 марта

30 марта жителям Волгоградской области стоит подготовиться к серьезным геомагнитным возмущениям. Специалисты прогнозируют магнитную бурю силой до 5 баллов, которая способна вызвать недомогание у метеозависимых людей.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает, что пик геомагнитных возмущений придется на промежуток с 06:00 до 12:00 по московскому времени. В этот период повышенная солнечная активность может дать о себе знать.
Ученые также отмечают, что солнце продолжает проявлять активность, и такой период может затянуться на всю следующую неделю. На нашем светиле уже произошел крупный выброс плазмы, но специалисты успокаивают: для землян это событие не несет прямой угрозы. По их расчетам, траектория выброса такова, что возможно лишь незначительное касание нашей планеты самыми внешними, периферийными частями плазменного облака.