10 учебных заведений Красноярского края вошли в топ‑3 национальных рейтингов трудоустройства

Десять вузов и колледжей Красноярского края вошли в топ‑3 опубликованных на портале «Работа России» национальных рейтингов образовательных организаций по уровню трудоустройства и зарплат выпускников. Среди лидеров системы среднего профессионального образования — Норильский техникум промышленных технологий и сервиса (направление «Металлургия»), Таймырский колледж («Металлургия»), Норильский педагогический колледж («Педагогика») и Игарский многопрофильный техникум («Химическая отрасль»). Норильский медицинский техникум занял 2‑е место («Клиническая медицина»), Дивногорский техникум лесных технологий — 2‑е («Лесная отрасль»), Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации — 2‑е («Транспортная отрасль»). Среди вузов с малой численностью студентов Заполярный государственный университет возглавил рейтинг по направлению «Прикладная геология, горное и нефтегазовое дело», а также вошел в топ‑3 по строительству, технологиям материалов и энергетике. Университет Решетнёва занял 2‑е место в сфере аэронавигации. Сибирский федеральный университет вошел в тройку лидеров по направлениям «Компьютерные науки», «Энергетика», «Аэронавигация» и «Химия». Рейтинги составляются ежегодно по поручению президента России в рамках нацпроекта «Кадры». Позиция учебного заведения определяется по доле трудоустроенных выпускников и их медианной зарплате на второй год работы. Данные предоставляют из Рособрнадзор и Соцфонд.