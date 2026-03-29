Путин удивился долгому строительству «Дворца танца» Эйфмана

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин отреагировал на задержки в строительстве «Дворца танца» художественного руководителя — президента Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Президент в среду провел заседание Совета по культуре. Во время него Эйфман отметил, что труппа уже четверть века ждет появления «Дворца танца» в Санкт-Петербурге. Его строительство должно было завершиться еще в 2016 году, но сроки многократно переносились. В ответ Путин пообещал взять сооружение на особый контроль.

«Этот театр строят-строят уже 20 лет. С ума сойти. Неудобно даже перед ним, честное слово», — сказал он после совещания.

Кадры опубликовал автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.