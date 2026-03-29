В кубанском городе Крымске отремонтируют детский сад № 6

К работам приступят в начале апреля.

Источник: Национальные проекты России

Детский сад № 6 города Крымска Краснодарского края отремонтируют по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Крымского района.

К работам приступят в начале апреля. Специалисты обновят фасады и внутренние помещения, улучшат инженерные коммуникации. Затем учреждение оснастят всей необходимой мебелью и современным оборудованием.

«Уверена, что после завершения ремонтных работ наш детский сад станет еще уютнее и комфортнее, что позволит нам еще эффективнее реализовывать образовательные программы и заботиться о благополучии каждого ребенка», — подчеркнула заведующий детским садом № 6 Наталья Арсенова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.