В Ростовской области заметно подорожал поход в кино

За последний год поход в кино ощутимо подорожали билеты в кинотеатры Ростовской области. В региональном отделении Центробанка назвали причины роста цен.
По данным аналитиков ЦБ, услуги в сфере культуры и развлечений в среднем подорожали на 5,43% за 12 месяцев.
Эксперты объясняют это тем, что кинотеатры, как и любой бизнес, работают в условиях растущих расходов. Аренда помещений, коммунальные платежи, зарплаты сотрудникам, обновление оборудования и оплата лицензий на показ фильмов — все эти затраты закладываются в стоимость билета для зрителя.
