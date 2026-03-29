Риск повторного схода грунта на Зеленском съезде сохраняется. Движение на аварийном участке ограничено. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
«Специалисты инженерной защиты города и администрации Нижегородского района провели обследование и дальнейший мониторинг участка, который показал, что переувлажненный обильным количеством осадков грунт подвержен дальнейшему сходу», — говорится в сообщении мэрии.
В целях обеспечения безопасности принято решение временно приостановить движение транспорта на данном участке дороги. Осыпающийся грунт оперативно убирают сотрудники дорожного предприятия.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации. После просыхания почвы планируется провести дополнительное обследование. По его результатам определят способ восстановления склона. Ожидается, что работы будут выполнены в максимально короткие сроки.
Решение о возобновлении движения в полном объеме будут принимать с учётом состояния грунта.
Как сообщалось ранее, 27 марта оползень произошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Грунт сошел на правую сторону дороги в направлении центра города. На момент инцидента машин рядом не было, никто не пострадал.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что эксперты ННГАСУ назвали причиной схода оползня на Зеленском съезде стремительное таяние снега.