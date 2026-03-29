В Самаре суда на воздушной подушке завершили зимний сезон

Завершилась работа судов на воздушной подушке, которые использовались для переправы между Самарой и Рождествено. Об этом сообщает региональный минтранс.

Источник: Коммерсантъ

«С 6 января этот вид транспорта связывал Самару с селом Рождествено и островом Проран. За это время жители и гости региона воспользовались зимней переправой почти 65 тысяч раз. Всего выполнено более 5 тысяч рейсов», — говорится в сообщении.

Для зимней переправы Самарское речное пассажирское предприятие использовало шесть судов на воздушной подушке: четыре «Нептуна» и два «Славира». Их маршрут начинался от Речного вокзала.

ООО «КП Проран» задействовало суда типа «Хивус». Они следовали от спуска по улице Комсомольской.

С воскресенья на рейс вышли теплоходы ОМ. Они курсируют в сопровождении ледокола.