В Госдуме оценили вероятность наступления эры «мертвого интернета»

Теория «мертвого интернета» не лишена смысла, и в ближайшем будущем идея о господстве ботов в Сети может воплотиться в жизнь. Такое мнение в интервью ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Концепция “мертвого интернета”, о которой любят говорить визионеры, — это далеко не фантазия. Вполне возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем интернет станет “мертвым”. Имеется в виду, что людей там будет минимум, а боты будут делать всю работу: и комментировать, и создавать контент, и полностью находиться в этой среде», — объяснил депутат.
Горелкин подчеркнул, что речь идет не о физической смерти Сети, а о качественном изменении среды: пользователи перестанут отличать реальных людей от автоматизированных аккаунтов. По его словам, генеративный искусственный интеллект уже сейчас способен создавать тексты, изображения и видео, которые сложно отличить от созданных человеком, а также вести осмысленные диалоги.
Ранее Горелкин выступал за маркировку контента, созданного с помощью нейросетей.
Теория «мертвого интернета» зародилась в онлайн-сообществах в конце 2010 годов и предполагает, что значительная часть активности в интернете уже генерируется ботами и алгоритмами, а не людьми. Пользователь под ником IlluminatiPirate публиковал на форуме Agora Road’s Macintosh Cafe манифест, в котором утверждал, что значительная часть активности в интернете уже тогда генерировалась ботами и алгоритмами, а не реальными людьми.
В августе 2021 года журналистка Кейтлин Тиффани в статье для The Atlantic «Возможно, вы пропустили это, но интернет “умер” пять лет назад» вывела теорию из маргинального поля в мейнстримное обсуждение. Она отметила, что сторонники теории, несмотря на спорность радикальных утверждений, верно уловили фундаментальный сдвиг в структуре цифрового опыта.
Согласно отчетам компании Imperva, в 2024 году автоматизированный трафик в интернете впервые превысил человеческий, достигнув 51%, из которых 37% пришлось на так называемых вредоносных ботов, которые имитируют поведение реальных пользователей, публикуют спам, собирают данные, манипулируют трендами и распространяют дезинформацию.
Основатель Reddit Алексис Оганян в октябре 2025 года заявил, что интернет «ощущается мертвым», потому что значительная его часть — это «боты, квази-ИИ и LinkedIn-слоп». Он предрек появление нового поколения «подтвержденно человеческих» соцсетей, где живые пользователи смогут взаимодействовать в небольших, закрытых группах.
Ксения Тенишева, директор программ по направлению «Социология» Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб, в интервью «РБК Тренды» назвала теорию «яркой метафорой», отражающей тревоги пользователей, но не подтвержденной эмпирически. «Сами факты, на которых основаны эти умозаключения, кажутся достаточно укорененными в реальности — однако у нас нет их достоверной оценки. Мы не знаем, какую долю текстов и рекламы в реальности генерируют боты. По сравнению с объемом контента, сгенерированного пользователями, его все еще меньше половины даже по самым пессимистичным оценкам», — отметила она.
