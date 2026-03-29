В Госдуме предложили ввести самозапрет на компьютерные игры

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, дающий право устанавливать самозапрет на азартные игры. Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов — выдавать таким «отказникам» обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки.