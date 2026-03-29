В Омской области выявили нарушение в поставках питания в детские учреждения

В Омской области суд вмешался в ситуацию с безопасностью питания в образовательных учреждениях. Марьяновский районный суд удовлетворил иски Роспотребнадзора к поставщикам пищевых продуктов в школы района.
В ходе внеплановой проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель и юридическое лицо не организовали должный производственный контроль. У поставщиков отсутствовала необходимая программа контроля, а лабораторные исследования продукции не проводились с 2024 года. В ведомстве отметили, что такое несоблюдение санитарных норм создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
Суд обязал ответчиков в течение трех месяцев после вступления решений в силу устранить нарушения. Поставщики должны разработать программу производственного контроля и организовать ее выполнение в соответствии с санитарными правилами.
На данный момент судебные решения еще не вступили в законную силу. Контроль за качеством школьного питания остается на особом внимании надзорных органов.