Ремонт СКЦ «Приморский» в Таганроге отложен

Ремонт здания СКЦ «Приморский» в Таганроге не завершится в этом году — работы перенесены как минимум на следующий год. Об этом в ходе прямого эфира сообщила глава города Светлана Камбулова.

Причина задержки заключается в судебном споре с подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. Параллельно администрация подготовила и прошла экспертизу проектно-сметной документации на оставшиеся работы. Их стоимость — 63 млн рублей. Заявку на финансирование уже направили в Министерство культуры.

Однако в бюджете города, по словам Камбуловой, в приоритете — только первоочередные расходы. Поэтому реальные деньги на ремонт «Приморского» могут появиться лишь при формировании бюджета на 2027−2029 годы.

Ранее сообщалось, что в Таганроге назвали самые аварийные участки местных дорог.