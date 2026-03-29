На Сахалине обновят участок трассы между поселком Тымовское и селом Восход

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на участке дороги Тымовское — Александровск-Сахалинский, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Реконструкция затронет промежуток между поселком Тымовское и селом Восход протяженностью около 5,3 км. По словам руководителя «Управления Сахалинавтодор» Вадима Думанского, в скором времени подрядчик начнет подготовительные работы и завоз материалов.
«В 2026 году на участке от Тымовского до села Восход протяженностью около 5,3 километра планируется выполнить устройство земляного полотна и ремонт водопропускных труб. Следующими этапами станут асфальтирование, обустройство автодороги дорожными знаками, барьерным ограждением и нанесение дорожной разметки. По условиям госконтракта, полный комплекс работ на объекте должен быть завершен в 2027 году», — прокомментировал Вадим Думанский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.