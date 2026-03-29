Как изменятся с апреля условия кредитования и оказания финансовых услуг?

Банки будут принимать во внимание только официальные источники дохода заемщика при расчете ПДН.

О законодательных изменениях, затрагивающих микрофинансовый сектор, банковское кредитование, доходы граждан и рынок рассрочки, напоминает эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев:

— С 1 апреля дополнительные требования вводит банковский сектор. При выдаче кредитов банки будут принимать во внимание только официальные источники дохода заемщика при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) — соотношения ежемесячных платежей по всем кредитам, включая кредитные карты, и официально подтвержденного среднемесячного дохода. Превышение этого показателя свыше 50% влечет установление дополнительных требований.

Есть нововведения в практике подтверждения доходов.

Нельзя будет подтвердить доход ИП справкой от самого себя. Информация о доходах таких клиентов может быть получена из налоговых деклараций и книг учета доходов и расходов. При этом сохраняется возможность использовать справки о заработной плате с места работы, выданные работодателями-ИП;

Условия займов в микрофинансовых организациях (МФО) ужесточаются, но в интересах заемщиков:

С октября 2026 года начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью по 100% годовых. А с апреля 2027-го кредиторам запретят оформлять на человека более одного такого займа. Для соблюдения новых требований организации будут обязаны запрашивать кредитную историю заемщика.

В то же время максимальная переплата по займам сроком до 12 месяцев будет ограничена 100% вместо прежней переплаты в 130%.

Для бизнеса увеличивается предельный размер таких займов: для юрлиц и ИП лимит вырастет с 5 млн рублей до 15 млн рублей.

Также с начала апреля начинает действовать 283-ФЗ «О деятельности по представлению сервиса рассрочки», изменится порядок оформления рассрочки.

Теперь продавцы и операторы сервиса рассрочки (посредники между продавцом и покупателем) не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные, или от того, как идет оплата за товар — единоразово или в рассрочку, стоимость товара должна быть одинаковой.

Ограничиваются размеры штрафов, которые операторы сервиса рассрочки смогут брать с пользователей.

Предоставлять рассрочку смогут только уполномоченные организации, включая банки и МФО, обладающие необходимым уровнем капитала.

Ранее «АиФ-Волгоград» выяснял, чем обернется самозапрет на кредиты.