Жителя Ростовской области спасали две бригады хирургов-онкологов

Ростовские врачи за одну операцию избавили пожилого пациента от двух разных образований. Об этом сообщается на сайте РОКБ.
К специалистам Ростовской областной клинической больницы был направлен на консультацию 73-летний житель Милютинского района с доброкачественной опухолью в легком. Во время обследования врачи обнаружили у пациента еще и рак щитовидной железы. В итоге было решено избавить мужчину от двух образований за одну операцию.
— Сначала торакальные хирурги удалили нижнюю долю правого легкого с опухолью, а затем у операционного стола их сменили хирурги-эндокринологи для вмешательства на щитовидной железе, — говорится в сообщении.
Операция длилась четыре часа и завершилась успешно. После восстановительного периода пациент был выписан из стационара. По словам врачей, объем необходимого для плановой госпитализации обследования позволил мужчине спастись от развития другой, гораздо более страшной болезни.
