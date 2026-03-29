Жителя Ростовской области спасали две бригады хирургов-онкологов

К специалистам Ростовской областной клинической больницы был направлен на консультацию 73-летний житель Милютинского района с доброкачественной опухолью в легком. Во время обследования врачи обнаружили у пациента еще и рак щитовидной железы. В итоге было решено избавить мужчину от двух образований за одну операцию.