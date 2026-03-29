В забайкальском поселке Приаргунск благоустроят сквер

Уже готов проект нового облика общественной территории.

Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут в сквере на территории поселка Приаргунск в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сквер расположен на улице Аксенова. Администрация Приаргунского муниципального округа разработала проект нового облика общественной территории и сметную документацию.

Во время благоустройства будут установлены новое металлическое ограждение, освещение, скамейки и урны. Также в сквере высадят кустарники и деревья. Вдобавок ко всему будет обновлен памятник герою Гражданской войны Г. Н. Аксенову.

Напомним, что в этом году жители Забайкалья смогут принять участие в голосовании за территории для благоустройства. В прошлогоднем голосовании приняли участие около 60 тысяч забайкальцев, благодаря этому в 2026 году будут благоустроены 39 общественных территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.