В Чойской больнице Республики Алтай провели экскурсию для школьников

Учащиеся Сейкинской средней школы посетили с экскурсией Чойскую районную больницу в Республике Алтай. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения региона.
Участниками экскурсии стали ученики 8−10-х классов. Заместитель главного врача по медицинской части больницы Валерия Кононенко подробно рассказала школьникам о работе учреждения и различных медицинских специальностях.
Затем гости посетили кабинеты врачей разных направлений: психиатра, нарколога, педиатра, кардиолога, терапевта, хирурга и стоматолога. Экскурсия также включала визит в лабораторию, рентген-кабинет, соляную комнату и кабинет массажа.
«Проведенная экскурсия вызвала живой интерес у учащихся. Они остались довольны и узнали много нового о работе медицинских учреждений и процессе обучения. Возможно, для кого-то из них эта встреча станет отправной точкой в выборе будущей профессии», — отметили в Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.