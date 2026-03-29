В Пензенском аграрном университете открылась комната матери и ребенка

Комната матери и ребенка заработала в общежитии № 3 Пензенского государственного аграрного университета (ПГАУ) по нацпроекту «Семья». Пространство призвано облегчить жизнь молодых родителей — в вузе сейчас насчитывается 74 студенческие семьи, из них 26 воспитывают детей.
В комнате можно покормить, переодеть ребенка или просто отдохнуть и поиграть с ним в уютной обстановке. Ректор ПГАУ Олег Кухарев отметил, что теперь у молодых мам также появилась возможность оставлять малыша на время занятий со специалистом, который присмотрит за ним, сможет покормить или организовать досуг в отсутствие родителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.