Свыше 100 жителей Алтайского края получили современные тонометры

«В текущем году предусмотрено обеспечение оборудованием с дистанционной передачей данных более 80 тысяч пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Контроль артериального давления и сахара крови проводится в режиме реального времени и позволяет скорректировать лекарственную терапию в дистанте, добиться целевых показателей, тем самым сократить количество визитов в поликлинику и количество вызовов скорой помощи», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.