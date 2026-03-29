Свыше 100 жителей Алтайского края получили современные тонометры

Пациентам также помогают установить на смартфон специальное приложение для проверки давления.

Более 100 пациентов в Алтайском крае получили тонометры для дистанционного контроля артериального давления. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На выставке, посвященной цифровой трансформации регионального здравоохранения, врачи Алтайского краевого кардиологического диспансера подробно рассказали о возможностях дистанционного мониторинга артериального давления и частоты пульса у кардиологических больных. Пациентам бесплатно выдают тонометры и помогают установить специальное приложение на смартфон для мониторинга данных. Также был представлен алгоритм действий врача в случае отклонения показателей от нормы.

«В текущем году предусмотрено обеспечение оборудованием с дистанционной передачей данных более 80 тысяч пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Контроль артериального давления и сахара крови проводится в режиме реального времени и позволяет скорректировать лекарственную терапию в дистанте, добиться целевых показателей, тем самым сократить количество визитов в поликлинику и количество вызовов скорой помощи», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.