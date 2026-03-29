В Омске обустроят новый зал в литературном музее

Новый зал появится в государственном литературном музее имени Ф. М. Достоевского в городе Омске. Он будет обустроен при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Запланировано создание нового зала, для этого будет проведен капитальный ремонт здания по улице Победы. В ближайшие два года там обновят кровлю, фасад и отмостки, заменят витражи, выполнят внутреннюю отделку помещений, а также полностью модернизируют инженерную инфраструктуру.
«Решение о развитии литературного музея органично вписывается в повестку 2026 года, который Омск проводит под знаком статуса “Культурная столица России”. Регион последовательно усиливает культурную инфраструктуру, создавая новые площадки для сохранения исторической памяти, продвижения исторического наследия и расширения доступа жителей и гостей города к значимым страницам отечественной литературы», — отметили в министерстве культуры региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.