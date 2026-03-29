Савелий Коростелёв стал вторым в гонке на 10 км в финале Кубка России

Лыжник из Пермского края Савелий Коростелёв занял второе место в мужской гонке с раздельного старта на 10 километров свободным ходом в финале Кубка России в Апатитах.
Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов. Он завершил дистанцию за 22.30,7.
Савелий Коростелёв завоевал серебро. Он проиграл Большунову 5,6 секунды на финише. Бронзовую медаль получил Сергей Ардашев с отставанием 33,3 секунды от лидера.
Следующие соревнования в рамках финала Кубка России пройдут 31 марта в Кировске. Там состоятся женские и мужские гонки классическим стилем на 10 и 15 километров соответственно.
Напомним, Савелий Коростелёв на Олимпиаде-2026 четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 километров. Российский спортсмен выступал на соревнованиях под нейтральным статусом.