Депутаты предложили разрешить россиянам вводить самозапрет на компьютерные игры

Такой механизм может помочь людям, которые не справляются с зависимостью самостоятельно.

Источник: Клопс.ru

В России механизм самозапрета предложили распространить на компьютерные игры. Об этом со ссылкой на первого зампреда думского комитета по контролю Дмитрия Гусева пишет ТАСС в воскресенье, 29 марта.

Сейчас в стране уже можно установить самозапрет на кредиты, а с 1 сентября 2026 года такая возможность появится и для азартных игр. Парламентарий считает, что этот механизм оказался востребованным, поэтому список можно расширить.

«Сегодня одной из серьёзных проблем становятся компьютерные игры. Для многих это уже форма зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно», — заявил Гусев. По его мнению, если человек не может отказаться от того, что его разрушает, государство обязано предоставить инструменты защиты.

В России планируют ввести механизм самозапрета на покупки на маркетплейсах. Инициативу, направленную на защиту граждан от мошенников, уже поддержали в Госдуме.