Меликов сообщил о «критичной ситуации» с ливнями в Махачкале и Хасавюрте

В Дагестане наиболее сложная обстановка с подтоплениями и перебоями в электроснабжении сложилась в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе, заявил глава республики Сергей Меликов.
«Города, где наиболее сегодня критичная ситуация с подтоплениями и с энергоснабжением, — это Махачкала, Хасавюрт, часть Хасавюртовского района», — отметил Меликов в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
Он также выразил надежду, что угрозы, связанные с непогодой, пошли на спад. Меликов отметил, что власти уже переходят к оценке последствий и принятию решений для ликвидации ущерба.
28 марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни и порывы ветра, что привело к разливу рек, подтоплению домов и авариям на электросетях. В некоторых городах республики возникла угроза оползней и обрушения скал. В столице — Махачкале — ввели режим ЧС.
По словам Меликова, за последние сутки на территории Дагестана выпало рекордное количество осадков — в ряде районов показатель превышает 50 мм.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.