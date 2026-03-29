Полиция получила приказ немедленно освободить лестницу Минюста в Кишиневе от свечей, цветов и плакатов: В Кишиневе прошел Марш молчания в память о Людмиле Вартик, супруге экс-пасовца

Несмотря на погоду, почтить память погибшей и привлечь внимание к проблеме домашнего насилия собралось немало неравнодушных.

В Кишиневе в воскресенье, 29 марта, прошел марш в память о 38-летней воспитательнице Людмиле Вартик, супруги экс-пасовца, покончившей жизнь самоубийством.

Шествие стартовало у Триумфальной арки и прошло до Министерства юстиции.

Организатор марша Серджиу Бадан подчеркнул, что марш является аполитичным, посвящен памяти и поддержке и не является протестом.

Однако, полиция получила приказ немедленно освободить лестницу Минюста от свечей, цветов и плакатов, оставленных участниками Марша молчания в память о Людмиле Вартик.

Организаторам не разрешили оставить эти символы даже на 10 минут, сообщает автор Телеграм-канал PATRIOT MD, адвокат Фулга Грабовски.

Напомним, 38-летняя воспитательница из Кишинева Людмила Вартик погибла, упав с высоты 11-го этажа.

Ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняли в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.

Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку, о чём сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.

Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди. По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше