Полиция получила приказ немедленно освободить лестницу Минюста в Кишиневе от свечей, цветов и плакатов: В Кишиневе прошел Марш молчания в память о Людмиле Вартик, супруге экс-пасовца

В Кишиневе в воскресенье, 29 марта, прошел марш в память о 38-летней воспитательнице Людмиле Вартик, супруги экс-пасовца, покончившей жизнь самоубийством.
Несмотря на погоду, почтить память погибшей и привлечь внимание к проблеме домашнего насилия собралось немало неравнодушных.
Шествие стартовало у Триумфальной арки и прошло до Министерства юстиции.
Организатор марша Серджиу Бадан подчеркнул, что марш является аполитичным, посвящен памяти и поддержке и не является протестом.
Однако, полиция получила приказ немедленно освободить лестницу Минюста от свечей, цветов и плакатов, оставленных участниками Марша молчания в память о Людмиле Вартик.
Организаторам не разрешили оставить эти символы даже на 10 минут, сообщает автор Телеграм-канал PATRIOT MD, адвокат Фулга Грабовски.
Напомним, 38-летняя воспитательница из Кишинева Людмила Вартик погибла, упав с высоты 11-го этажа.
Ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняли в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.
Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку, о чём сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.
Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди. По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы.
