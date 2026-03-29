Как маскарад с фатой на голове укрепляет наши традиционные ценности?

И потом, каким образом поход в загс повысит привлекательность семейной жизни? Да никаким. Вы же все наверняка там бывали? Видели этих могучих женщин в лентах через плечо, полуговорящих-полузавывающих какие-то пошловатые фразы или стихи? Когда ты влюблен и счастлив, тебе это кажется смешным и даже милым — точнее, тебе нет никакого дела до этой тетки, важно поскорее сказать «да» и услышать «объявляю вас мужем и женой». А для тонкой детской психики подобный опыт запросто может оказаться травмирующим. Не остался без критических комментариев в соцсетях и «свадебный» антураж: «А почему это девочки на фото в белых платьях и фате, а мальчики в трениках? Им даже наряжаться не надо?», «Да, все как в жизни, пусть радуются, что хоть какой-то достался!» Смех смехом, а ведь так и есть — акция по пропаганде семейных ценностей прежде всего адресована девочкам.