С начала года 210 жителей Кузбасса включились в проект «РаботаДляСВОих»

Участниками проекта «РаботаДляСВОих» с начала 2026 года в Кузбассе стали 210 участников СВО и членов их семей. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
«В рамках проекта “РаботаДляСВОих” наши герои и их близкие в приоритетном порядке получают полный спектр услуг кадровых центров, включая выездное обслуживание для ветеранов с инвалидностью. Для оказания реальной помощи участникам проекта разработан клиентский маршрут, учитывающий индивидуальные потребности каждого», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
Получить подробную информацию о проекте «РаботаДляСВОих» и мерах поддержки участников СВО можно в территориальных подразделениях региональной службы занятости. Также информация доступна на сайте кадрового центра Кузбасса.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.