Масштабный рейд в Волгоградской области выявил десятки нарушений

В Даниловском районе Волгоградской области прошел масштабный рейд, направленный на предотвращение правонарушений. В минувшую пятницу совместные силы полиции активно работали на территории района, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
В ходе этой комплексной операции правоохранители выявили 39 различных правонарушений. По итогам рейда 10 человек доставили в местное отделение полиции для дальнейших разбирательств. Большая часть нарушений, а именно 23, касалась безопасности дорожного движения. Одно транспортное средство, как результат проверки, отправили на специализированную стоянку.
Кроме того, полицейские посетили по месту жительства 8 семей, которые стоят на профилактическом учете как неблагополучные. Они также проверили 11 лиц, склонных к совершению преступлений, что является важной частью превентивной работы.
Представители правоохранительных органов заявляют, что подобные комплексные рейды продолжатся и в других районах Волгоградской области в ближайшее время.