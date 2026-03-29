Свыше 100 одаренных спортсменов в Приангарье получат денежные выплаты

Единовременную денежную выплату за высокие результаты на всероссийских соревнованиях вручат 111 одаренным спортсменам Иркутской области. Мера поддержки доступна по госпрограмме «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
По словам и. о. министра спорта Приангарья Виктора Учеватова, средства получат победители и призеры первенств России и VI летней Спартакиады молодежи России. Они занимаются легкой атлетикой, дзюдо, тяжелой атлетикой, конькобежным спортом, хоккеем с мячом, пауэрлифтингом, бобслеем, санным спортом, натурбаном, стрельбой из лука, спортивной борьбой, прыжками на батуте, бильярдным спортом.
Претендовать на выплату может спортсмен, проходящий спортивную подготовку в организации на территории Иркутской области. При этом он должен иметь действующий спортивный разряд или спортивное звание.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.