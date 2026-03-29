В Ростовской области отказались от рейсов «Валдаев» в Багаевскую

Власти Ростовской области временно отказались от запуска речных судов «Валдай» до станицы Багаевской. В качестве причины назвали недостаточную глубину дна у местного причала. Об этом заявила министр транспорта региона Алёна Беликова на пресс-конференции ТАСС Юг.
«Мы не можем гарантировать безопасный подход к причалу, ввиду того, что там не сделано достаточное дноуглубление, что бы подходил “Валдай”. В 2026 году пока отказались от захода в станицу Багаевскую до момента установки собственного причала уже на наших условиях и с нашими параметрами», — цитирует РБК Беликову.
Она добавила, что Росморпорт и администрация портов Азовского моря планируют завершить дноуглубительные работы к 1 апреля 2026 года. Уже сейчас суда могут безопасно заходить в Ростов-на-Дону и подходить к Таганрогу — там работы выполнены.
Ранее сообщалось, что на Дону «Метеор» уже к лету переоборудуют для морских поездок в Мариуполь.