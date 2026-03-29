Бешенство, лейкоз и бруцеллез разгулялись в Волгоградской области

Карантинные мероприятия в связи с этими заболенваниями организованы в разных районах региона.

Март стал неблагоприятным месяцем для животноводов Волгоградской области. Региональным комитетом ветеринарии было введено сразу несколько карантинов в разных населенных пунктах. Причиной стали бешенство, лейкоз и бруцеллез.

25 марта приказом главы облкомветеринарии Алексея Солонина был введен карантин в хуторе Мазинском Нехаевского района. Очагом бешенства стало домовладение на улице Центральной, здесь смертельной инфекцией заразился домашний пес.

В тот же день были установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу в Иловлинском районе — очаг обнаружился на территории Новогригорьевского сельского поселения. Животноводческое хозяйство находится в хуторе Яблонском. Всех животных пустят на убой.

А уже на следующий день карантин по этому же заболеванию ввели в хуторе Сизов Чернышковского района. Меры направлены на предотвращение распространения бруцеллеза, включая инфекционный эпидидимит баранов.

В эти же дни были отменены ограничения, которые прежде вводились в рабочем поселке Чернышковском в связи с лейкозом крупного рогатого скота.

Ранее журналисты «АиФ» — Нижнее Поволжье" разбирались, что происходит в животноводческой отрасли региона.