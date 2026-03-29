МЧС предупредило белорусов о скрытой опасности электросамокатов после 31 пожара

МЧС раскрыло скрытую опасность электросамокатов после 31 пожара в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Беларуси сказали, какую опасность скрывают в себе электросамокаты и другие средства персональной мобильности.

В ведомстве обратили внимание на то, что аккумуляторные батареи, которыми оснащены современные средства персональной мобильности — электроскутеры, электровелосипеды, гироборды и другие, при неправильной эксплуатации грозят пожаром. Так литий ионные аккумуляторы могут перегреваться и воспламеняться.

В МЧС рассказали, что в 2025 году в Беларуси произошел 31 пожар, связанный с такими устройствами. С начала 2026 года электросамокаты загорались уже дважды — в Минске и Гродно.

Чтобы избежать пожара при использовании электроскутеров и других устройств нужно внимательно изучить инструкцию перед началом эксплуатации устройства. Его нельзя оставлять подключенным к электросети без присмотра (если это не предусматривает производитель).

Для подзарядки следует использовать только оригинальные устройства. И не пользоваться техникой с признаками повреждения, если есть вздутие батареи, чувствуется запах гари, есть трещины, следы удара и т.д.

— При появлении дыма, запаха гари или перегрева, нужно незамедлительно отключить устройство от питания, вынести его на открытое безопасное пространство, — добавили в МЧС.

Ранее МЧС сообщило, что шесть домов и 12 построек сгорели во время сильного пожара под Пружанами.

Тем временем ГАИ сообщила про индивидуальные номера на машины белорусов.