Воронежский хоккеист отдал первый голевой пас в регулярке НХЛ

Иван Мирошниченко помог «Вашингтону» победить «Голден Найтс».

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Уже на седьмой минуте гости повели в счете — отличился Хендрикс Лапьер. А одним из двух его ассистентов стал воронежский хоккеист Иван Мирошниченко. Эта голевая передача стала первой для Ивана в этом сезоне НХЛ.

В итоге «Кэпиталз» довели игру до победы, пусть и не без нервотрепки. Растеряв перевес в три шайбы, перевели игру в овертайм, и дожали соперника по буллитам — 5:4. Отметим, что на счету живой легенды «Вашингтона» Александра Овечкина также результативная передача. Он на 49-й минуте помог отличиться Дилану Строуму (4:4).

Напомним, что в предыдущей встрече против «Юты Маммот» (7:4) Мирошниченко оформил дубль и помог «Вашингтону» набрать два очка. У Овечкина был хет-трик.

Теперь 1 апреля столичный клуб примет на своем льду «Филадельфию Флайерз». Матч начнется в 2:00 по московскому времени.

