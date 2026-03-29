Воронежский хоккеист отдал первый голевой пас в регулярке НХЛ

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Уже на седьмой минуте гости повели в счете — отличился Хендрикс Лапьер. А одним из двух его ассистентов стал воронежский хоккеист Иван Мирошниченко. Эта голевая передача стала первой для Ивана в этом сезоне НХЛ.